Симонян: «Мы должны выслушать Хомуху»

Вице-президент РФС Никита Симонян призвал не торопиться с увольнением главного тренера молодежной сборной России Дмитрия Хомухи. Напомним, сегодня его подопечные проиграли ровесникам из Азербайджана со счетом 0:3 в матче отбора на Евро-2017.

«Надо спокойно проанализировать выступление, не вдаваясь в крайности. А вы что предлагаете, снять? Давайте разберемся трезво. Еще недавно он работал с командой и делал это хорошо, он квалифицированный тренер. Мы должны его выслушать», – говорит Симонян.

Молодежная сборная России после четырех туров имеет три очка и находится на пятой позиции в своей группе. Напрямую на турнир выходят победители групп, а четыре лучшие команды из тех, которые заняли вторые места, разыграют путевки в стыковых матчах.