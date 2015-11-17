Бензема может пропустить класико

Нападающий «Реала» Карим Бензема может не сыграть в матче 12-го тура Примеры против «Барселоны».

В понедельник команда проводила тренировку в рамках подготовки к класико, и во время этого занятия Бензема получил повреждение, которое, как сообщается, может быть рецидивом предыдущей травмы игрока. Напомним, ранее футболист пропустил значительную часть октября и начало ноября.

Всего в нынешнем сезоне Примеры Бензема выходил на поле в шести матчах и забил шесть голов.

Встреча «Реал» – «Барселона» состоится 21 ноября.