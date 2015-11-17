Англия – Франция. Онлайн-трансляция

Англия без осечек прошла отбор Евро-2016, а Франция была освобождена от квалификации. Но сегодня вряд ли кто-то будет говорить только о футбольной составляющей матча, который состоится через четыре дня после терактов в Париже.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Англия – Франция. Комментатор – Андрей Ерофеев. Начало в 23:00, не пропустите!