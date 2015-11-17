Словения – Украина. Онлайн-трансляция

Украина имеет шанс впервые в своей истории преодолеть плей-офф раунд отборочного цикла. Для этого команде Михаила Фоменко сегодня необходимо не растерять преимущество, которое желто-синие заработали в первом матче со Словенией (2:0).

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Словения – Украина. Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 22:45, не пропустите!