Агент Левандовски: «Есть интерес со стороны «Реала»

Агент нападающего «Баварии» Роберта Левандовски Цезари Кухарски прокомментировал слухи о том, что к его клиенту проявляет интерес «Реал».

«Интерес со стороны «Реала» есть, этого нельзя отрицать», – говорит Кухарски.

Сообщается, что Левандовски рассматривается в качестве возможной замены Кариму Бензема, которому грозит лишение свободы в связи участием в шантаже Матье Вальбуэна.

В нынешнем сезоне Роберт Левандовски стал автором 18-и голов в Бундеслиге и Лиге чемпионов. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро.