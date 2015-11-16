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Агент Левандовски: «Есть интерес со стороны «Реала»

16 ноября 2015, 19:00

Агент нападающего «Баварии» Роберта Левандовски Цезари Кухарски прокомментировал слухи о том, что к его клиенту проявляет интерес «Реал».

«Интерес со стороны «Реала» есть, этого нельзя отрицать», – говорит Кухарски.

Сообщается, что Левандовски рассматривается в качестве возможной замены Кариму Бензема, которому грозит лишение свободы в связи участием в шантаже Матье Вальбуэна.

В нынешнем сезоне Роберт Левандовски стал автором 18-и голов в Бундеслиге и Лиге чемпионов. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро.

Источник: Marca
Испания. Примера Испания Реал Бавария Левандовски Роберт
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