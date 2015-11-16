Кононов: «Я являюсь противником лимита»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов считает, что лимит на легионеров помешал его команде.

«Может быть, лимит немного и повлиял на наши результаты. В особенности, в тех играх, где мы не показали все, что хотели, когда Федор Смолов и Дмитрий Торбинский только входили в наши командные действия. Но это не главная причина, и мы это понимаем. Я являюсь противником лимита. Я сторонник того, чтобы все происходило естественным путем», – сказал Кононов.

В нынешнем сезоне РФПЛ «Краснодар» занимает 5 место в турнирной таблице.