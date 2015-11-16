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  • Мостовой: «Словения – довольно крепкая команда. Подопечным Фоменко не будет легко в ответном матче»

Мостовой: «Словения – довольно крепкая команда. Подопечным Фоменко не будет легко в ответном матче»

16 ноября 2015, 06:14
1

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о шансах сборной Украины и Словении попасть на Евро-2016. Напомним, первый стыковой матч во Львове завершился победой хозяев поля со счетом 2:0.

«На первый план выходил тот факт, что сборная Украина уже много лет попадает в стыковые игры и часто не проходит эту стадию. На этот раз украинские футболисты хотели прервать эту традицию. Ко всему прочему подопечным Фоменко достался более-менее слабый соперник из всех сборных, которые участвуют в стыковых матчах. Поэтому сборная Украины с первых минут хотела добиться победы над Словенией. Хозяева поля это и сделали. Во втором тайме, показалось, что довольно легко играть против словенцев и их обыгрывать. Не могу сказать, что Словения прямо такая слабая сборная. Это довольно крепкая команда. Подопечным Фоменко не будет легко в Словении. Там непросто играть.

Ярмоленко давно стоит на карандаше многих европейских команд. Вчера он лишний раз это подтвердил. Андрей может забивать в нужные и трудные моменты для своей команды. Селезнев не такого уровня нападающий. Теперь у украинской сборной высокие шансы для выхода на Евро-2016. 2:0 — довольно хороший результат. У украинской команды есть запас одного гола. Из-за того, что сборная Украины много раз обжигалась в стыковых матчах, футболисты и тренер будут немного опасаться. Сразу вспоминается эта же стадия перед чемпионатом мира в 2014 году с Францией, когда украинцы выиграли первый матч со счетом 2:0, а второй проиграли — 0:3», — сказал Мостовой.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Европа Словения Украина
Комментарии (1)
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Petrak86
1447645120
пройдут, Словения не Франция, 3-0 у украинцев не сможет выиграть
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