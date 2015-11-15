Тарасов: «Хочется, чтобы Евро-2016 прошел без происшествий»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов считает, что во время Евро-2016 власти Франции смогут обеспечить безопасность футболистов, несмотря на недавние теракты в Париже.

– Ужасные вещи творятся в мире, но от подобного никто не застрахован. Конечно, хочется, чтобы турнир прошел без происшествий. Думаю, за безопасностью будут следить вдвойне пристально.

– Родственница бывшего игрока «Локо» Диарра погибла в пятницу...

– Да, его двоюродная сестра. У меня есть его телефон, но звонить не стал. Просто не знал, что сказать ему в такой ситуации.

– Вы общаетесь временами?

– Нет. Когда прощались, я сказал, что позвоню, когда буду во Франции. Диарра – замечательный футболист, сейчас он показывает свой уровень