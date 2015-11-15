Понедельник: «Надеюсь, в матче против Хорватии Слуцкий покажет нам других кандидатов в сборную»

Чемпион Европы 1960-го года в составе сборной СССР Виктор Понедельник рассказал о своих ожиданиях от товарищеского матча сборной России против сборной Хорватии.

«Надеюсь, что в следующем матче против Хорватии Слуцкий покажет нам и других кандидатов в сборную, особенно тех, кто пока мало выходит на поле. Очень хотел бы увидеть, например, Черышева, выступающего в Испании. Пишут о нем много, но я толком так и не составил пока мнения о его возможностях. А то «Реал», «Реал»…. Там ведь можно просидеть все лучшие годы. Парню скоро уже 25, а он и в сборной только проходит под этой вывеской – футболист великого клуба. Но он пока игрок только в статистических данных: тут вышел на какое-то время, там на какое-то… Хотя Черышеву пора уже пару таймов выходить. Вот тогда и можно будет составить какое-то мнение о его реальных возможностях», – отметил Понедельник.