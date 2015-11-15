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    Кампль: «Отыграть два мяча у сборной Украины – реальная задача»

    Полузащитник сборной Словении Кевин Кампль высказался относительно первого матча плей-офф квалификации Евро-2016 с Украиной, который завершился поражением его команды со счетом 0:2. По словам футболиста, игра получилась тяжелой.

    "Мы разочарованы таким результатом. Но у нас еще есть ответный матч в Мариборе. Отыграть два мяча – это реальная задача. У нас все для этого есть. Главное – забить быстрый гол на нашем стадионе. Тогда перед нами откроются все возможности. Сборная Украины – очень хорошая команда, но у нас есть все шансы выйти на Евро-2016", – цитирует Кампля Gazeta.ua.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.11.2015 16:44
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