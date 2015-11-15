Фигу: «У меня нет сомнений, что Моуринью выведет «Челси» из кризиса»

Бывший игрок «Реала» Луиш Фигу считает, что главный тренер «Челси» Жозе Моуринью сможет справиться с критикой в свой адрес и вывести команду из игрового кризиса.

«Я думаю, что такова тренерская жизнь. Результаты не гарантированы никому, но нельзя упрекать тренера только из-за того, что в клубе началась черная полоса. У меня нет сомнений, что Жозе сможет вывести «Челси» из непростой ситуации. Это он делал уже неоднократно, хотя на этот раз ситуация самая тяжелая. Главное – верить в Моуринью, в его работу, и тогда будет легче побеждать», – отметил португалец.