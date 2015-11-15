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    Гранквист: «Ночью мы долго обговаривали, стоит ли нам играть с Данией»

    Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист рассказал, что у футболистов были сомнения, стоит ли выходить на игру с Данией (2:1) из-за терактов в Париже.

    «То, что произошло во Франции не укладывается в голове. Не понимаю, как такое может происходить в 2015 году и почему люди должны страдать из-за таких вещей. Сейчас все должны объединиться и положить этому конец.

    Ночью мы долго обговаривали, стоит ли нам вообще сегодня играть. Терроризм никогда не должен победить», - сказал Гранквист.

    Источник: aftonbladet.se

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    15.11.2015 04:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 15 ноября 2015, 06:57

      Дааааа,страх держит людей в уездах!жуть,как подумаеш что такое может быть в 15 году то.....

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