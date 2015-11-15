Коноплянка: «Селезнев кроме ворот ничего и никого не видит»

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка ответил на вопросы журналистов после победы со Словенией (2:0) в в стыковом матче к Евро-2016.

- Забить и отдать долг Хандановичу тебе отдать не удалось.

- Дал возможность отдать ему долг Ярмоленко и Селезневу, поэтому я доволен.

- Когда Селезнев не забил, ты помогал ему выйти из этого разочарованного состояния?

- Он хорошо отыграл. Да, попал в штангу, но ничего страшного. Конечно, он никогда не видит партнеров, хотя говорит, что видел (смеется). Давайте смотреть правде в глаза - Селезнев кроме ворот больше ничего и никого не видит (смеется). А если серьезно, то хорошо, что он забил, молодец.

- Как вы ощущали себя с капитанской повязкой?

- Я разве хуже или лучше стал играть?

- В психологическом плане.

- Все нормально. В психологическом плане я всегда устойчив.

- Что показала сегодня сборная Украины и сборная Словении?

- Счет говорит сам за себя. Остальное пусть говорят эксперты. Лично я доволен, что мы выиграли.

- На тебе словенцы очень часто фолили и грубо играли.

- Ну а как им еще играть? Они же тоже хотят выиграть и пройти дальше. Мы были к этому готовы.

- Что нужно сделать сборной Украине в Словении?

- Для начала не проиграть (смеется).