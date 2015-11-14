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    Дзюба: «Березуцкий – псевдоэксперт, который сидит на диване»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился впечатлениями от товарищеского матча против команды Португалии (1:0).

    – Насколько тяжело было играть против Бруну Алвеша?

    – Было тяжело и интересно. Еще когда он играл за «Зенит», я ощутил, что Бруну очень прыгучий и сильный физически футболист, да и Пепе парень немаленький. Потому проявить себя в борьбе с такими квалифицированными игроками было делом чести. Когда играешь против сильных соперников, сам прибавляешь.

    – После трех пяток ты решил их еще добить финтом Зидана?

    – Да, хотел малыша убрать, а он меня снес (смеется). Это же так не придумаешь, просто так получалось. Если это не в ущерб команде, почему бы и нет? Пусть видят, что мы тоже умеем играть!

    – Николай Писарев говорил, что в восторге от Дзюбы, его можно в любой европейский клуб брать…

    – Спасибо ему огромное, передавайте привет, он всегда разбирался.

    – Только одна беда, как в условиях жесткой конкуренции?

    – Я не боюсь конкуренции. Это ошибочное мнение Василия Березуцкого, псевдоэксперта, который сидит на диване и рассказывает (смеется), — говорит Дзюба.

    Источник: Rusfootball.info

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    14.11.2015 21:03
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12466

      Вомбат 15 ноября 2015, 19:20

      Дзюба такой же юморной как Широков, но при этом не злой. Такие игроки в наш век пресс-конференций очень нужны. Спартаковских, которые его поносят, не поддерживаю.

      0
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      Рейтинг: +1010

      OOOVVV. 15 ноября 2015, 17:02

      Ценю за юмор Артёма,Вася Березуцкий вынужденно из за травмы на диване,с Хорватией встретятся на поле,удачи им.

      0
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      Рейтинг: +6984

      sochi-2013 15 ноября 2015, 14:04

      Жаль, что его в Спартаке и по арендам, столько промариновали. Ничего против Спартака не имею, но парня, как футболиста, чуть не загубили.

      0
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      Рейтинг: +407

      18JG 14 ноября 2015, 22:30

      Заголовок острый, а содержание шутливое.

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > 18JG 15 ноября 2015, 03:30

      врочем как всегда это нормально для данного сайта

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 14 ноября 2015, 22:09

      Надо порадоваться за Дзюбиньо, хороши нап может вырасти

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