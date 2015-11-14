Тарханов: «Истинную силу сборной России покажет только Евро»

Заслуженный тренер России Александр Тарханов прокомментировал победу российской команды в товарищеском матче против Португалии (1:0).

«Может быть, у португальцев не было азарта, темпа. Соперник получше обращался с мячом, но играл без остроты. Сборная России же кроме гола создала где-то шесть голевых моментов. Мы хорошо отбирали мяч в центре поля и за счет этого быстрее переходили в атаку. Считаю, что победа – закономерный результат.

Прежде всего стоит отметить отбор мяча в середине поля. После этого нашей команде удалось здорово убежать в атаку. Появилось пространство, которое футболисты реализовали.

Истинную силу команд покажет только Евро. Но победа над такой командой, как Португалия, придаст нашим футболистам уверенность в своих силах. Да, не было Роналду. Но в составе сборной Португалии есть хорошие молодые игроки. Однако они за весь матч создали всего один момент», – заявил Тарханов.