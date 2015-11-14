«Ювентус» выкупит Куадрадо за 20 миллионов

«Ювентус» намерен выкупить Хуана Куадрадо, права на которого принадлежат «Челси», уже в ближайшее трансферное окно.

Сумму возможной сделки оценивают в 20 миллионов евро. Как сообщает La Stampa, итальянский клуб принял решение не дожидаться окончания сезона и хочет приобрести футболиста в январе.

Отметим, что Transfermarkt оценивает Кудрадо в 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне Серии А футболист провел десять матчей, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.