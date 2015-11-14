Черышев может перебраться в «Валенсию» нынешней зимой

Хавбеком «Реала» и сборной России Денисом Черышевым интересуется «Валенсия». Переход игрока может состояться в зимнее трансферное окно.

«Летучие мыши» могут арендовать Черышева либо же полностью выкупить права на него у мадридского клуба. В последнем случае сумма компенсации составит 20 миллионов евро. Отметим, что полузащитник проявляет желание иметь как можно больше игрового времени накануне Евро-2016.

В текущем сезоне российский футболист провел в составе «сливочных» всего 60 минут во всех матчах. Действующее соглашение Черышева с «Реалом» истекает 30-го июня 2017-го года.