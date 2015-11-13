Леоненко: «Ярмоленко может забивать только «Говерле»

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко раскритиковал игру форварда сборной Украины Андрея Ярмоленко в преддверии стыковых матчей за попадание на Евро-2016 против Словении.

«У нас же как: если Фоменко кого-то не поставит, то это уже конец. Как, допустим, можно не поставить Андрея Ярмоленко? Да так! Просто объяснить на пресс-конференции, что он не выполняет то, что ему говорят. Все! А у нас Ярмоленко – звезда. Вы видели эту звезду с серьезными командами? Он может забивать только «Говерле», «Александрии». И то, сейчас, я думаю, «Александрии» тоже будет сложно забить», – говорит Леоненко.

В нынешем сезоне УПЛ Ярмоленко провел 13 матчей, забил в этих играх шесть мячей и отдал столько же результативных передач. Кроме того, на счету нападающего один гол в Лиге чемпионов, а также четыре мяча и два голевых паса за сборную Украины в матчах отборочного турнира на Евро-2016.