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  • Кальдерон: «Не удивлюсь, если Моуринью снова возглавит «Реал»

Кальдерон: «Не удивлюсь, если Моуринью снова возглавит «Реал»

13 ноября 2015, 16:07

Бывший президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон выразил мнение, что наставник «Челси» Жозе Моуринью в ближайшее время может стать новым главным тренером «сливочных».

«Это не секрет, что нынешний президент «Реала» Флорентино Перес пытался вернуть Моуринью несколько раз. Ему очень нравится этот специалист и нельзя исключать вероятность того, что мы увидим его на тренерской скамье «Сантьяго Бернабеу» вновь. Знаю, что это выглядит странно, но если Бенитес проведет не слишком удачный сезон, а Моуринью будет уволен из «Челси», уверяю, нельзя исключать варианта, при котором мы увидим португальца в Мадриде снова.

Я знаю, что президент пытался пригласить его вместо Бенитеса этим летом, но Моуринью сказал, что не хочет этого и, что это не самое лучшее время для его возвращения. Но после двух-трех лет я не удивлюсь увидеть его в «Реале» снова. Также было и с «Челси», они уволили его, но потом он вернулся. В футболе это считается нормальным», – сказал Кальдерон.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Испания Реал Челси Моуринью Жозе Перес Флорентино
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