Мостовой: «Связи и дружба все делают в российском футболе»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался относительно некоторых тренерских назначений в российском футболе. По словам специалиста, он хотел бы поработать в качестве наставника в одном из клубов РФПЛ.



– Вас не зовут работать? Почему?



– Потому что у меня лицензии никакой нет. Бумажки там какой-то.



– То есть вас не зовут из-за отсутствия лицензии.



– Ну, конечно. Она ж дает право тренировать.



– Нет, условно, Рината Билялетдинова позвали…



– Ну да. И Карпина тоже без лицензии позвали. И Титова сейчас. Ну, там дружба есть, связи есть. Чего здесь удивительного? Связи и дружба все делают», – сказал Мостовой.