Мостовой: «Связи и дружба все делают в российском футболе»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался относительно некоторых тренерских назначений в российском футболе. По словам специалиста, он хотел бы поработать в качестве наставника в одном из клубов РФПЛ.
– Вас не зовут работать? Почему?
– Потому что у меня лицензии никакой нет. Бумажки там какой-то.
– То есть вас не зовут из-за отсутствия лицензии.
– Ну, конечно. Она ж дает право тренировать.
– Нет, условно, Рината Билялетдинова позвали…
– Ну да. И Карпина тоже без лицензии позвали. И Титова сейчас. Ну, там дружба есть, связи есть. Чего здесь удивительного? Связи и дружба все делают», – сказал Мостовой.
Источник: Eurosport.ru