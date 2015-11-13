Участие Гладкого в матче со Словенией под вопросом

Нападающий сборной Украины Александр Гладкий, скорее всего, пропустит первую стыковую встречу за попадание на Евро-2016 против Словении.

Сообщается, что футболист «Шахтера» все еще не оправился полностью после повреждения голеностопа, которое он получил в матче Лиги чемпионов против «Мальме». На вечерней тренировке сборной Украины Гладкий отсутствовал.

Ранее стало известно, что со словенцами точно не сыграет Руслан Ротань.

Первый матч между сборными Украины и Словении состоится в субботу 14 ноября во Львове.