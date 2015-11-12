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Хомуха: «В Европе сегодня слабых соперников не осталось»

12 ноября 2015, 22:19

Главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха прокомментировал победу в матче отбора на Евро-2017 над командой Фарерских островов (2:0).

– Мы и ждали такого сложного матча. Тем более фарерцы усилились представителями основной сборной, – рассказал Хомуха в эфире «Матч ТВ»

– Как вы намеревались взламывать насыщенную оборону соперника?

– Необходимо было грамотно организовывать атаки, больше контролировать мяч низом. Все верховые передачи прерывались соперником, у которого хватает высокорослых футболистов.

– Все-таки все привыкли к крупным победам над сборными уровня Фарер. Ничего страшного, что сегодня этого не получилось?

– В Европе сегодня слабых соперников не осталось. Каждая команда дает бой любому из фаворитов. Опыт есть, так что мы ожидали, что игра будет трудной.

– Может ли кто-то из ваших подопечных в ближайшее время дорасти до первой команды?

– Несомненно. Если они будут получать игровую практику в клубах, то тогда главный тренер основной сборной обратит их внимание. По персоналиям говорить не буду. Но есть ребята, которые долго показывают свой уровень, забивают. Так что у некоторых есть все предпосылки.

– Гасилин, Панюков сейчас выступают за границей. Как вы считаете, им пошел на пользу такой переход?

– Да, несомненно. Правда, уровень лиг, в которых они выступают, не такой высокий. Вот Слава Караваев регулярно играет в Чехии, это сильный чемпионат. Про них я бы не стал так говорить. Но зато стабильно играют.

– Очень часто молодежная команда использует ту же тактику, что и главная сборная. У вас со Слуцким был разговор на эту тему?

– Так получилось, что встречи пока не было из-за занятости Леонида Слуцкого. Как только появится время, надеюсь, что обсудим. Сейчас очень напряженный график у обеих сборных. Чтобы не отвлекать друг друга, такого контакта не было».

Источник: «Матч ТВ»
Европа Россия (мол) Хомуха Дмитрий
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