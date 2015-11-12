Блаттер выписан из больницы

Отстраненный от футбольной деятельности президент ФИФА Зепп Блаттер был выписан из больницы, передает Reuters.

На прошлой неделе стало известно, что 79-летний Блаттер находился в больнице из-за «огромного давления со всех сторон».

«Он провел в больнице пару дней, но сейчас он выписан и находится дома. Блаттер счастлив и расслаблен в преддверии грядущей недели, когда ему предстоит вернуться к работе. Он быстро восстанавливается», – сказал представитель Блаттера Клаус Штелкер.