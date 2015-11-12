Павелко: «Главная цель для Украины – выход на Евро»

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко перед важным отборочным матчем квалификации Евро-2016 против Словении встретился с игроками сборной.

«Внимание к матчу колоссальное. Желающих приобрести билет на матч в три раза больше, чем мест на стадионе. Мы осознаем значение игры для общества, которому как никогда нужно объединиться. Футбол выполняет функцию единения сильнее, чем любая другая деятельность.

Главная цель – выход на Евро. Никто не должен отвлекать вас от этой задачи. Перспектива сыграть на турнире с лучшими командами турнира – отличная мотивация. Вы должны показать в двух играх максимальную самоотдачу, чтобы сделать счастливой всю страну. Помните – вы лучшие, и мы с вами», – заявил Павелко.

Напомним, что первый стыковой матч Украина – Словения состоится 14 ноября во Львове, а ответный – в Словении 17 ноября.