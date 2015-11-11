Роббен и Левандовски повздорили на тренировке

На очередной тренировке «Баварии» между полузащитником Арьеном Роббеном и нападающим команды Робертом Левандовски произошел конфликт.

Как сообщает источник, после одного из эпизодов на тренировочном занятии поляк на повышенных тонах пообщался с голландцем и назвал его эгоистом. Давать комментарии по сложившейся ситуации Левандовски отказался.

Спортивный директор «Баварии» Матиас Заммер отметил, что не видит в истории конфликта футболистов ничего серьезного.

«Не вижу никаких проблем в том, что футболисты иногда проявляют эмоции, злятся. Представьте себе, сколько раз за свою карьеру я оказывался в подобных ситуациях», – сказал Заммер.