Кузьмин: «Энфилд», конечно, впечатлил»

Защитник «Рубина» Олег Кузьмин остался под впечатлением от домашнего стадиона «Ливерпуля».

«Может быть, если бы не испытывал болевых ощущений, то и никаких голов не было бы. Перед матчем с «Ливерпулем» было тяжело даже бутсу надевать, стопа распухла. Но нужно было играть, причем, по известному закону, я получил в то место, где болит, еще раз.



Удаление? Знал, что у меня есть карточка, и пытался играть аккуратно, но по инерции подставил плечо и сбил этого турка, Эмре Джана. Был так расстроен, что даже не взял у игроков «Ливерпуля» футболку, хотя знакомые просили привезти. Не до того было. Но «Энфилд», конечно, впечатлил. Атмосфера, болельщики, газон, как ковер… Теперь хочу сыграть на «Сантьяго Бернабеу» и «Парк де Пренс»», – сказал Кузьмин.