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    Бугаев: «Сейчас занимаюсь грузоперевозками и макулатурой»

    Бывший защитник «Томи», «Химок», «Краснодара» и сборной России Алексей Бугаев рассказал, почему так рано повесил бутсы на гвоздь и чем зарабатывает на жизнь сейчас.

    «Почему так рано завязал? Мне – хватит. Просто я хотел быть с семьей, вот и все. Вот, допустим, я в Томске, а семья в Москве...

    Занимаюсь грузоперевозками. Сейчас еще макулатурой. Кто хочет, может свозить нам макулатуру. Мы открыли большой ангар. Два рубля 50 копеек за килограмм.

    У некоторых машина, допустим, заглохла, что-то сломалось. Надо что-то подвезти. Мы это делаем. Помогли – они поехали дальше. Вот и мотаюсь. Это жизнь», – рассказал Бугаев в беседе с корреспондентом.

    Источник: «Советский спорт»

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    10.11.2015 17:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7

      hghgch 10 ноября 2015, 21:15


      жена подарила капли что кардинально улучшили наш секс, он стал в рази дольше, стояк крепче, ощущения ярче и приятнее. И жена теперь довольна и я чувствую себя самцом!я сам не знал и не верил пока не почитал эту статью -- http://ori.click/maxiimum

      -1
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 10 ноября 2015, 19:46

      Молодец ! Сейчас каждый крутится как может. Уважаю таких людей!!!

      1
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      Рейтинг: +25

      Ty4ka98 10 ноября 2015, 18:33

      Красава, бабки для семьи мутит

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 10 ноября 2015, 17:46

      Безродный тот вообще пропал куда то

      0
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