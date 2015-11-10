Бердыев может возглавить «Рубин» зимой 

Наставник «Ростова» Курбан Бердыев, по всей вероятности, вернeтся в «Рубин», в котором специалист проработал с 2001-го по 2013-й год и дважды приводил казанский клуб к победе в чемпионате России в 2008-м и 2009-м годах.

Бердыев может перебраться в Казань уже этой зимой, по окончанию осенней части сезона в РФПЛ. Нынешний наставник «Рубина» Валерий Чалый при этом останется в клубе на правах одного из помощников главного тренера.

Напомним, что на данный момент «Ростов», возглавляемый Бердыевым, обосновался на втором месте в таблице, имея в своем активе 30 очков после 15-ти туров. «Рубин» занимает 10-е место, набрав при этом 16 очков.