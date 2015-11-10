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    Карпин: «Я не идиот и последнее место я не планировал»

    Наставник армавирского «Торпедо» Валерий Карпин рассказал, что не рассчитывал на такой сложный сезон в ФНЛ.

    «Планировать последнее место может только последний идиот. Не думайте, что я идиот. Естественно, последнее место мы не планировали. Что будет тяжело — да, все понимали. Что настолько тяжело — нет, честно говорю.
    Насколько сильно будет обновляться команда в ближайшее трансферное окно? Надеюсь, что сильно», — заявил Карпин.

    После 20-ти туров команда из Армавира находится на последней строчке турнирной таблицы ФНЛ, набрав только 12 очков и добившись при этом всего двух побед.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.11.2015 12:47
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 15 ноября 2015, 12:07

      Когда про Карпина пишут, что он хороший специалист, завоёвывал награды... непонятно, стёб это или на самом деле так считают)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg 10 ноября 2015, 18:49

      не идиот,конечно..просто НИКАКОЙ тренер..но с этим диагнозом жить можно.

      0
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      ...
      Рейтинг: +119

      Дима1960 > Vladarg 10 ноября 2015, 19:28

      Если для вас призовые места в чемпионате России ничто,
      значит вы лично добились большего,либо вы... охарактеризуйтесебя сами...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg > Дима1960 10 ноября 2015, 21:21

      что же тогда Спартак далее не тренерует,в Испании не вышло,в Армавире-внизу самом,раз такой тренер замечательный?!

      0
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      Рейтинг: +173

      Serjik78 10 ноября 2015, 16:44

      Сильный менеджер заранее должен планировать все сценарии: оптимистический, реалистический и ПЕССИМИСТИЧЕСКИЙ.

      -2
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      Рейтинг: +25

      kamelot 10 ноября 2015, 14:39

      Карпин: «Я не идиот", сказал Идиот.

      0
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > kamelot 10 ноября 2015, 14:56

      вы о себе?

      0
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 10 ноября 2015, 14:18

      Кто тебе сказал что ты идиот
      Ты так и так идиот

      -2
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > Nurbek Taraz 10 ноября 2015, 14:57

      посмотрели на себя в зеркало и сочинили

      0
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 10 ноября 2015, 13:33

      Помоги Вам Господи в этот не простой момент
      Слова подержки

      -3
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      ...
      Рейтинг: +1297

      compka > Дима1960 10 ноября 2015, 17:48

      а смысл? если как тренер никчемный...

      -2
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      Рейтинг: +26835

      slavutiq70 10 ноября 2015, 13:16

      Валера пора в Спартак возвращяться,

      -1
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