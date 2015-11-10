Карпин: «Я не идиот и последнее место я не планировал»

Когда про Карпина пишут, что он хороший специалист, завоёвывал награды... непонятно, стёб это или на самом деле так считают)))
Наставник армавирского «Торпедо» Валерий Карпин рассказал, что не рассчитывал на такой сложный сезон в ФНЛ.
«Планировать последнее место может только последний идиот. Не думайте, что я идиот. Естественно, последнее место мы не планировали. Что будет тяжело — да, все понимали. Что настолько тяжело — нет, честно говорю.
Насколько сильно будет обновляться команда в ближайшее трансферное окно? Надеюсь, что сильно», — заявил Карпин.
После 20-ти туров команда из Армавира находится на последней строчке турнирной таблицы ФНЛ, набрав только 12 очков и добившись при этом всего двух побед.