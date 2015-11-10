Станкович: «Надеюсь оправдать ожидания руководства клуба»

Бывший защитник «Интера» Деян Станкович рад, что ему удалось вернуться в миланский клуб после завершения карьеры игрока.

«Я вполне удовлетворен тем, как развивается моя карьера. Я работал в «Удинезе», а в 37 лет у меня появилась возможность вернуться в «Интер», но уже в качестве менеджера. И я хочу сделать все возможное, чтобы оправдать ожидания руководства клуба», – сказал Станкович.

После 12 туров итальянской Серии А «Интер» делит первую-вторую строчку турнирной таблицы, имея в своей копилке 27 очков.