Матич: «Мы не привыкли находиться в таком положении»

Полузащитник «Челси» Неманья Матич прокомментировал поражение в матче 12-го тура АПЛ против «Стока» (0:1).

«Мы заслуживали большего, но упустили несколько отличных моментов. Сложно принять нынешнее положение, мы не привыкли находиться в такой ситуации. Нужно упорно трудиться и постараться победить, чтобы переломить ее», – говорит Матич.

По мнению футболиста, отсутствие дисквалифицированного главного тренера Жозе Моуринью не является причиной такого исхода.

«Мы проиграли не из-за того, что Моуринью не было на скамейке. Мы знали, что нужно делать. «Челси“ не хватило удачи».