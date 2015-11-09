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    Девич: «Рубин» проявил сумасшедший характер»

    Нападающий «Рубина» Марко Девич признался, что очень устал за последнюю неделю из-за сложного расписания игр своей команды.

    «Так получилось, что сегодня Карадениз дублем отметился, в матче с «Анжи» - я. Главное, что мы сегодня выиграли. Очень тяжелая игра была. Два дня всего прошло с прошлой игры. Ребята проявили сумасшедший характер. Показали, что команда есть. Очень рады все. Сами понимаете, все очки сейчас для нас важны.

    Сегодня не удалось забить, завтра получится. Я не сфокусирован только на голах, главное – общие командные показатели, чтобы команда заработала очки. Не важно, чтобы именно я забивал. Вчера получилось забить, сегодня нет, а завтра получится.

    Планы на перерыв? Буду отдыхать, нам дали 3-4 дня выходных. Хочу максимально отдохнуть, за 7 дней сыграли 3 игры. Чувствую, что надо отдохнуть», - заявил Девич.

    Напомним, что матч 15-го тура российской Премьер-лиги "Рубин" - "Крылья Советов" закончился со счетом 2:0.

    Источник: ФК «Рубин»

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    09.11.2015 10:00
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