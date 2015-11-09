Пануччи: «Рома» – фаворит в борьбе за скудетто»

Главный тренер «Ливорно» Кристиан Пануччи высказал свое мнение относительно главного фаворита сезона в борьбе за скудетто.

«Рома» – фаворит в борьбе за скудетто. У римлян наиболее сбалансированная и сильная команда в лиге на данный момент. Приобретя летом Джеко, «Рома» закрыла единственное проблемное место», – считает Пануччи.

Напомним, что в центральном матче 12-го тура Серии А «Рома» добилась победы над «Лацио» в римском дерби. Победу «волкам» принесли голы Эдина Джеко и Жервиньо.