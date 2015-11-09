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    Устинов: «Чувствуется, что мне стали больше доверять в «Рубине»

    Защитник «Рубина» Виталий Устинов рассказал о том, как ему игралось на новой позиции в матче с «Крыльями Советов».

    «Поначалу немного неудобная позиция левого защитника сегодня была для меня, обычно я справа играл. Но привык со временем, минут 15-20 робко играл, а потом раскрепостился.

    Состав называют в день игры. Все готовились и работали. Я тоже работаю на тренировках. Тренер сказал, что я выйду, и я должен себя показать и добыть положительный результат для клуба. Да, чувствуется, что мне стали больше доверять. Приятно, что доверяют играть, постараюсь приносить пользу команде», - сказал Устинов.

    Напомним, что матч 15-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» - «Крылья Советов» закончился со счетом 2:0.

    Источник: ФК «Рубин»

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    09.11.2015 09:15
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