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    Кержаков: «Бердыев может взять команду из середины таблицы и вывести ее в лидеры»

    Нападающий "Зенита" Александр Кержаков лестно отозвался о работе главного тренера "Ростова" Курбана Бердыева.

    "Все мы знаем о непростом финансовом состоянии "Ростова" - игроки по несколько месяцев не получают зарплату. Они опровергают мнение о футболистах, как о зажравшихся котах. Любят футбол.

    Мы хорошо знаем Курбана Бекиевича, знаем, что он может делать. В его работе есть и магическая составляющая. Бердыев и есть те 50 процентов успеха команды - обычно так говорят про вратарей. Так происходит в любых командах, где он работает.

    В "Ростове", например, очень хороший подбор исполнителей - действующие и бывшие футболисты сборных. Подбор игроков в команде хороший. А Курбан Бекиевич умеет грамотно расставить их на поле, рассказать, что нужно делать. Не сомневаюсь - он может взять команду из середины таблицы и вывести ее в лидеры", - сказал Кержаков.

    Источник: «Матч ТВ»

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    09.11.2015 05:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +48

      20012345 9 ноября 2015, 16:54

      Ну не с середины, а со дна - с последнего места, даже года не прошло, да ещё и без зарплаты. Вот сумашедшие показатели. Рубиновские болелы и не сомневались.

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