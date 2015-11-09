Кержаков: «Бердыев может взять команду из середины таблицы и вывести ее в лидеры»

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков лестно отозвался о работе главного тренера "Ростова" Курбана Бердыева.

"Все мы знаем о непростом финансовом состоянии "Ростова" - игроки по несколько месяцев не получают зарплату. Они опровергают мнение о футболистах, как о зажравшихся котах. Любят футбол.

Мы хорошо знаем Курбана Бекиевича, знаем, что он может делать. В его работе есть и магическая составляющая. Бердыев и есть те 50 процентов успеха команды - обычно так говорят про вратарей. Так происходит в любых командах, где он работает.

В "Ростове", например, очень хороший подбор исполнителей - действующие и бывшие футболисты сборных. Подбор игроков в команде хороший. А Курбан Бекиевич умеет грамотно расставить их на поле, рассказать, что нужно делать. Не сомневаюсь - он может взять команду из середины таблицы и вывести ее в лидеры", - сказал Кержаков.