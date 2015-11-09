Кержаков: «Бердыев может взять команду из середины таблицы и вывести ее в лидеры»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков лестно отозвался о работе главного тренера «Ростова» Курбана Бердыева.

«Все мы знаем о непростом финансовом состоянии «Ростова» – игроки по несколько месяцев не получают зарплату. Они опровергают мнение о футболистах, как о зажравшихся котах. Любят футбол.

Мы хорошо знаем Курбана Бекиевича, знаем, что он может делать. В его работе есть и магическая составляющая. Бердыев и есть те 50 процентов успеха команды – обычно так говорят про вратарей. Так происходит в любых командах, где он работает.

В «Ростове», например, очень хороший подбор исполнителей – действующие и бывшие футболисты сборных. Подбор игроков в команде хороший. А Курбан Бекиевич умеет грамотно расставить их на поле, рассказать, что нужно делать. Не сомневаюсь – он может взять команду из середины таблицы и вывести ее в лидеры», – сказал Кержаков.