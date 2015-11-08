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  • Кононов: «Узнал о юбилейном матче, когда президент принес часы и меня поздравили»

Кононов: «Узнал о юбилейном матче, когда президент принес часы и меня поздравили»

8 ноября 2015, 20:14

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов после матча 15-го тура РФПЛ против ЦСКА (2:1), который стал для наставника сотым на посту наставника «быков», прокомментировал победу над армейцами.

– Пойдет ли на пользу перерыв в чемпионате в связи с играми сборной?

– Что делать? Что есть, то есть. Мы в целом хорошо провели этот отрезок после игр сборных. Сейчас опять попадаем на этот отрезок. Надеюсь, подготовимся, обойдемся без травм. Сейчас у нас в общей группе будет готовиться Маурисио Перейра. Остальные игроки в строю. Многие наши футболисты выезжают играть за сборную, и хочется, чтобы оттуда вернулись здоровыми.

– ЦСКА после первого тайма в прошлых играх смог переломить исход матчей. Сегодня ваша команда не позволила это делать.

– Я уже говорил, что мы готовились к этой игре. И во втором тайме ребята выполнили то, что задумывалось в отборе. Немного не хватало нам такого же спокойствия, как у ЦСКА. Но мы справились. А то, что мы в отборе сыграли так уверенно, наверно, игроки соперника не ожидали.

– Какой статус у Коченкова? Или все же Дикань – номер один?

– Все зависит от состояния Андрея Диканя. Он у нас основной. Дай бог, чтобы был здоров.

– Почему так долго тянули замены игроков во втором тайме?

– Я не думаю, что кто-то так сильно устал. Может, Ари, но он в моем понимании достаточно полезно играл. Через него мы выходили из отбора в атаку. Может, он был не такой свежий, как в предыдущем матче, но он полностью отдавался игре сегодня.

– В курсе ли вы были перед этим матчем, что для вас сегодня сотая игра в качестве тренера «Краснодара»? Имело ли для вас это какое-то значение?

– Да, вчера на сайте я прочитал, но сегодня я не думал об этом. Только когда президент принес часы и меня поздравили. Тогда я вспомнил об этом. Спасибо большое президенту!

– Какие матчи из всей сотни для вас стали самыми запоминающимися?

– Для меня самые ценные – все.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Кононов Олег
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