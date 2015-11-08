Сафонов: «Краснодар» победит ЦСКА – армейцы «поднаелись» футболом»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов считает, что в матче 15-го тура РФПЛ «Краснодар» сумеет прервать беспроигрышную серию ЦСКА в чемпионате и одержит победу со счетом 1:0.

«Какие-то серии всегда прерываются, да и «быки» прилично выглядят. Особенно впечатляющим «Краснодар» предстал в игре с «Крыльями Советов», которым забил четыре мяча. У команды Олега Кононова на один день на подготовку будет меньше, но ЦСКА уже, на мой взгляд, немного «поднаелся» футболом. Главное, чтобы судейство было на высоте и не мешало игре», – отметил Сафонов.

С остальными прогнозами на тур от Алексея Сафонова можно ознакомиться здесь.