Моура: «Если продолжим в том же духе, сезон получится историческим»

Полузащитник «ПСЖ» Лукас Моура рассказал, какие задачи поставлены перед парижским клубом в текущем сезоне. Игрок подчеркнул, что пока рано говорить о возможном чемпионстве, несмотря на то, что подопечные Лорана Блана не проиграли ни одной встречи в тринадцати турах французского первенства.

«Мы еще не гарантировали себе чемпионство, но если продолжим в том же духе, то сезон получится историческим. Наша цель – закончить чемпионат без поражений. Знаю, что сделать это будет очень трудно, но если мы и дальше будем так играть, то вполне можем добиться поставленной цели», – сказал Моура в эфире Canal+.