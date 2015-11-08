Ловчев: «В «Спартаке» большой беспорядок»

Эксперт Евгений Ловчев после поражения «Спартака» от «Терека» (1:2) в матче 15-го тура РФПЛ считает, что в стане красно-белых творится «большой беспорядок», подчеркнув, что с уважением относится к тренерскому штабу команды.

«Вся сегодняшняя история в «Спартаке» говорит о том, что в команде большой беспорядок. С уважением отношусь к спартаковцам у руля команды и клуба, но есть большие вопросы о том, что происходит. Понятно, что по составу уступает «Спартак» лидерам, мастерства не хватает. Но не все же так плохо, чтобы проигрывать матч за матчем!

Вопрос уже не в настрое. Не могу сказать, что команда валяла дурака. Спартаковцы и старались, и боролись, никто ног не убирал. Игра у команды не выстроена – вот что главное. Попов отдаст пас, Промес обыграет и… все. А остальные что делают? Как только эти двое устают, у «Спартака» ничего и никого не остается», – сказал Ловчев.