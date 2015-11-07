Аленичев: «Была задача выиграть Кубок, теперь – попасть в Лигу Европы»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев после поражения в матче 15-го тура РФПЛ против «Терека» (1:2) рассказал о турнирных задачах команды на оставшуюся часть сезона.

«Была задача выиграть Кубок. Теперь – попасть в Лигу Европы».

Во время паузы на матчи сборных наставник планирует привлечь к занятиям с основной командой молодых футболистов.

«Привлекать будем из дубля, второго состава. Видно, что ребята потихоньку прибавляют. Привлечение Зуева и других к основе повышает конкуренцию».