«Ростов» не мог покинуть Екатеринбург из-за сообщения о бомбе

«Ростов» не мог вовремя вылететь из Екатеринбурга, где команда проводила матч 15-го тура РФПЛ против «Урала» (2:1), из-за сообщения о том, что местный аэропорт заминирован. Об этом рассказал главный тренер молодежной команды «Ростова» Игорь Гамула, чьи подопечные должны были лететь домой вместе с первым составом.

«У нас случилась неприятная ситуация. Мы в аэропорту, но не можем улететь, потому людей эвакуировали из-за того, что, по сообщениям, аэропорт заминирован. Приехали в аэропорт и такие проблемы» – говорит Гамула.

Сообщается, что из аэропорта были эвакуированы около 150 человек, а прибывшие на место специалисты не обнаружили взрывного устройства. Позже появилась информация о том, что «Ростову» все-таки удалось сесть в самолет.

«Команда садится в самолет. Мы прибыли в аэропорт сорок минут назад. В здание никого не пускали, людей эвакуировали. Сейчас все в порядке. Дали разрешение на вылет. Аэропорт был закрыт полдня. Летим чартерным рейсом до Ростова», – сказал вице-президент клуба Александр Шикунов.