Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Сафонов: «Динамо» психологически необходимо взять три очка в игре с «Кубанью»

    Известный агент, президент "СА-Футбольное агентство" Алексей Сафонов поделился своими ожиданиями от матча 15 тура российской Премьер-лиги между «Динамо» и «Кубанью».

    «У "Динамо" сейчас непростая ситуация, но я верю, что Кобелев сможет достучаться до команды. Да, у краснодарцев все залетало в матче с "Локомотивом", но в Химках будет не так просто. Бело-голубым сейчас психологически очень необходимо взять три очка», - отметил Сафонов.

    Прогнозы на другие матчи тура ищите в специальной статье "Бомбардира".

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.11.2015 17:22
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11