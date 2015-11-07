Сафонов: «Динамо» психологически необходимо взять три очка в игре с «Кубанью»

Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов поделился своими ожиданиями от матча 15 тура российской Премьер-лиги между «Динамо» и «Кубанью».

«У «Динамо» сейчас непростая ситуация, но я верю, что Кобелев сможет достучаться до команды. Да, у краснодарцев все залетало в матче с «Локомотивом», но в Химках будет не так просто. Бело-голубым сейчас психологически очень необходимо взять три очка», – отметил Сафонов.

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