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  • Агаларов: «Ответственность за все, что сейчас происходит с «Анжи», беру на себя»

Агаларов: «Ответственность за все, что сейчас происходит с «Анжи», беру на себя»

7 ноября 2015, 12:57
5

Главный тренер «Анжи» Руслан Агаларов попытался найти причины крупному поражению своей команды в матче 15 тура чемпионата России против «Мордовии» (0:4).

«Уже не первый матч у нас так – пока два мяча не пропустим, не начинаем играть. Волнение со стороны игроков обороны, и ошибки такие простые. Мы и сочетания в обороне не первый раз меняем, даем шанс каждому игроку. Но получается так, как получается.

При счете (0:2) была пара моментов, мы могли забить один и второй мяч.Соперник пытался поймать нас на контратаках. В принципе, во втором тайме ему это удалось. Уже была концовка игры, большая группа наших футболистов участвовала только в атаке, в обороне не участвовала.

У нас уже не первая такая игра. Мы и дома с «Рубином», получается, играли за шесть очков. И здесь. Мы все осознаем, и я в том числе. Я понимаю, что вся ответственность лежит на мне в первую очередь. Потому что я главный тренер «Анжи». И всю ответственность я беру на себя – за все, что происходит в данный момент. Да, есть определенные моменты, которые я не могу сейчас исправить, – есть много нюансов», – сказал Агаларов.

Источник: ФК «Анжи»
Россия. Премьер-лига Анжи Мордовия Агаларов Руслан
Комментарии (5)
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vladik12
1446891283
Да, видно и так, что он не тряпка, а мужик. Но элементарных тренерских навыков и наработок не хватает. Поэтому скорее нужно решать вопрос с приглашением нормального наставника, иначе ни о каком спасении Дагестана говорить не придется.
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grifon2013
1446905554
Братья Агаларовы заложники ситуации, которую создали до него,а теперь устроили на них травлю, зачем нужно было ломать Ташуевский Анжи Семину, ломать не строить голова не болит
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Дима1960
1446944447
... а руководство клуба не считает нужным взять кого-нибудь по опытней?
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Gadzhi4990
1446956816
Здесь не только тренер должен взят вину, но и игроки команды
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Legioner-05
1447053310
Выставили команду на всеобщее посмешище. А тем временем Бердыев тащит свою команду в зону ЛЧ.
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