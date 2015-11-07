Агаларов: «Ответственность за все, что сейчас происходит с «Анжи», беру на себя»

Главный тренер «Анжи» Руслан Агаларов попытался найти причины крупному поражению своей команды в матче 15 тура чемпионата России против «Мордовии» (0:4).

«Уже не первый матч у нас так – пока два мяча не пропустим, не начинаем играть. Волнение со стороны игроков обороны, и ошибки такие простые. Мы и сочетания в обороне не первый раз меняем, даем шанс каждому игроку. Но получается так, как получается.

При счете (0:2) была пара моментов, мы могли забить один и второй мяч.Соперник пытался поймать нас на контратаках. В принципе, во втором тайме ему это удалось. Уже была концовка игры, большая группа наших футболистов участвовала только в атаке, в обороне не участвовала.

У нас уже не первая такая игра. Мы и дома с «Рубином», получается, играли за шесть очков. И здесь. Мы все осознаем, и я в том числе. Я понимаю, что вся ответственность лежит на мне в первую очередь. Потому что я главный тренер «Анжи». И всю ответственность я беру на себя – за все, что происходит в данный момент. Да, есть определенные моменты, которые я не могу сейчас исправить, – есть много нюансов», – сказал Агаларов.