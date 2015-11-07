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  • Хатаженков: «Сейчас такая тенденция, что клубам больше нужны молодые игроки с российским паспортом»

Хатаженков: «Сейчас такая тенденция, что клубам больше нужны молодые игроки с российским паспортом»

7 ноября 2015, 12:34
1

Бывший защитник «Томи», подмосковных «Химок» и хабаровской «СКА-Энергии» Владислав Хатаженков рассказал о том, почему закончил карьеру в возрасте 31 года, достаточно раннем для футболиста.

«После неудачи с «Торпедо» и «Факелом» у меня подвернулся вариант с тверской «Волгой». Окунувшись в атмосферу клуба, я был в ужасе от бытовых и остальных условий. Все, что сами смогли организовать, в то и играли. Посмотрев на это все, я попробовал еще найти для себя какие-то варианты. Но сейчас пошла такая тенденция, что коллективам больше нужные молодые с российским паспортом, чтобы он к тому же был и опытным, и все умел. Таких примеров у нас единицы, и их можно пересчитать по пальцам одной рука. Поэтому пришлось и резко закончить. Сейчас, в принципе, я нахожусь в тонусе, работая на должности играющего тренера клуба ЛФК «Школа мяча». Веду тренировочный процесс, по мере возможности в нем участвую, выхожу на поле», – поделился Хатаженков.

Полную версию интервью читайте на «Бомбардире»!

Источник: Бомбардир.ру
Россия Хатаженков Владислав
Комментарии (1)
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Дима1960
1446944541
... это неправда.
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