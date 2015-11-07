Молодежное первенство. «Ростов» в напряженном матче переиграл «Урал»

В матче 15-го тура молодежного первенства "Ростов" в гостях победил "Урал". Ростовчане в первом тайме достигли комфортного преимущества в два гола, однако уральцы после перерыва сумели отыграться, забив дважды в течение трех минут. Но все же решающее слово было за "Ростовом". За пять минут до окончания встречи Неманья Николич точным ударом принес победу своей команде.

Первенство России среди молодежных команд. 15-й тур

Урал (мол.) (Екатеринбург) – Ростов (мол.) (Ростов-на-Дону) – 2:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Николич, 11; 0:2 – Кондрюков, 27; 1:2 – Билоног, 54, (с пенальти); 2:2 – Шумихин, 56; 2:3 – Николич, 85.