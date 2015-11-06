Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мини-футбол. Главный тренер сборной Португалии посетил офис АМФР

Мини-футбол. Главный тренер сборной Португалии посетил офис АМФР

6 ноября 2015, 22:13

Главный тренер мужской сборной Португалии по футзалу, координатор сборных команд страны Жорж Браш 6 ноября впервые побывал в офисе Ассоциации мини-футбола России.

Визит одного из главных специалистов европейского футзала в Москву приурочен к его выступлению на Всероссийском тренерском семинаре, который в эти дни проходит в отеле «Аквариум». С утра Жорж Браш прочитал четырехчасовую лекцию по методике подготовки футболистов.

Португалец высоко оценил деятельность АМФР по развитию мини-футбола: обладая одной из сильнейших в мире национальных лиг и добиваясь высоких результатов со сборной командой, российская ассоциация не меньшее внимание уделяет женскому и массовому направлениям, что позволяет вовлечь в этот вид спорта наиболее широкий контингент населения. Это, по мнению Браша, способствует скорейшему развитию футзала в стране. Главный тренер сборной Португалии заинтересовался опытом АМФР по объединению в едином турнире второго дивизиона (Высшей лиги) профессиональных и любительских команд – подобный шаг существенно стимулирует к дальнейшему росту те коллективы, которые ранее не принимали участие в соревнованиях высокого уровня.

В беседе с gрезидентом АМФР Эмилем Алиевым и gочетным президентом Семеном Андреевым Жорж Браш поинтересовался ходом переговоров с итальянской и испанской сторонами по вопросу реализации проекта АМФР «Турнир 4-х» наций». Браш еще раз отметил, эта идея нашла широкую поддержку в португальской федерации футбола и со своей стороны они полностью готовы к участию в соревновании.

Источник: Бомбардир.ру
Мини-футбол
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Угальде назвал единственный клуб, о котором он думает
16:34
Соболев рассказал о ситуации с сыном
16:22
2
Даку поделился впечатлениями от первой тренировки «Спартака»
16:08
6
Аршавин ответил Овечкину, почему футбол – спорт номер один в России
15:55
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
15:42
5
Ротенберг определился с суммой, за которую «Локо» готов отпустить Батракова
15:00
9
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
14:45
1
Фото«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии
14:10
В Аргентине сообщили о смерти отца Месси
13:51
1
«Зенит» готов продать российского футболиста за 180 миллионов рублей
13:32
10
Все новости
Все новости
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Акрон»: 8 августа 2026
16:53
Смолов призвал вернуть пиво на российские стадионы
16:52
Журавель рассказал, почему Слуцкий не вернется в Россию
15:27
2
Талалаев – о матче с «Крыльями»: «Всю неделю готовили прессинг под Чернова, а его раз – и нет в составе»
15:18
Ротенберг определился с суммой, за которую «Локо» готов отпустить Батракова
15:00
9
Глушаков оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне
14:48
2
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
14:45
1
Дивеев назвал двух лучших иностранных форвардов в РПЛ
14:29
Фото«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии
14:10
В Аргентине сообщили о смерти отца Месси
13:51
1
Титов назвал фаворита матча «Спартак» – «Краснодар»
13:42
«Зенит» готов продать российского футболиста за 180 миллионов рублей
13:32
10
Сербский защитник «Спартака» Бабич высказался о переходе в клуб албанца Даку
13:25
13
Мамаев дал совет Батракову по «Галатасараю»
13:06
1
Кержаков назвал самую неудобную команду для «Зенита»
12:50
ЭСК РФС вынес вердикт по пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Ахматом»
12:23
19
«Родина» объявила о трансфере аргентинского нападающего
12:18
Ловчев обратился к Шварцу: «Заткни им всем рот»
12:13
11
«Никогда мне не нравился»: Бубнов – о нападающем ЦСКА
11:57
1
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
11:47
Названы три клуба РПЛ, которые могут забрать Мостового у «Зенита»
11:33
6
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
11:25
5
Пономарев оценил трансфер Дзюбы в ЦСКА
11:01
4
ФотоКлубы РПЛ преподнесли подарки Геничу
10:41
4
ВидеоСмолов «залетел к себе на район» в Саратове и поделился впечатлениями
10:23
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+