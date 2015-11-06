Мини-футбол. Главный тренер сборной Португалии посетил офис АМФР

Главный тренер мужской сборной Португалии по футзалу, координатор сборных команд страны Жорж Браш 6 ноября впервые побывал в офисе Ассоциации мини-футбола России.

Визит одного из главных специалистов европейского футзала в Москву приурочен к его выступлению на Всероссийском тренерском семинаре, который в эти дни проходит в отеле «Аквариум». С утра Жорж Браш прочитал четырехчасовую лекцию по методике подготовки футболистов.

Португалец высоко оценил деятельность АМФР по развитию мини-футбола: обладая одной из сильнейших в мире национальных лиг и добиваясь высоких результатов со сборной командой, российская ассоциация не меньшее внимание уделяет женскому и массовому направлениям, что позволяет вовлечь в этот вид спорта наиболее широкий контингент населения. Это, по мнению Браша, способствует скорейшему развитию футзала в стране. Главный тренер сборной Португалии заинтересовался опытом АМФР по объединению в едином турнире второго дивизиона (Высшей лиги) профессиональных и любительских команд – подобный шаг существенно стимулирует к дальнейшему росту те коллективы, которые ранее не принимали участие в соревнованиях высокого уровня.

В беседе с gрезидентом АМФР Эмилем Алиевым и gочетным президентом Семеном Андреевым Жорж Браш поинтересовался ходом переговоров с итальянской и испанской сторонами по вопросу реализации проекта АМФР «Турнир 4-х» наций». Браш еще раз отметил, эта идея нашла широкую поддержку в португальской федерации футбола и со своей стороны они полностью готовы к участию в соревновании.