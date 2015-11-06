Россия сократила отставание от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

После матчей 4 тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы Россия не обошла Францию в таблице коэффициентов УЕФА, зато приблизилась к Португалии.
Сейчас суммарный коэффициент России с сезона-2011/12 составляет 47,682 балла, Франции – 48,249. Таким образом, отставание России составляет те же 0,567 балла, что и в предыдущем туре.
Россия смогла сократить отставание от идущей на пятом месте Португалии до 1,066 балла.
Рейтинг стран УЕФА
- Испания
- Германия
- Англия
- Италия
- Португалия
- Франция
- Россия
- Украина
- Бельгия
- Голландия
Источник: Бомбардир.ру