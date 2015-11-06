Россия сократила отставание от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

После матчей 4 тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы Россия не обошла Францию в таблице коэффициентов УЕФА, зато приблизилась к Португалии.

Сейчас суммарный коэффициент России с сезона-2011/12 составляет 47,682 балла, Франции – 48,249. Таким образом, отставание России составляет те же 0,567 балла, что и в предыдущем туре.

Россия смогла сократить отставание от идущей на пятом месте Португалии до 1,066 балла.

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