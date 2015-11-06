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  • Россия сократила отставание от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Россия сократила отставание от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

6 ноября 2015, 09:53
17

После матчей 4 тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы Россия не обошла Францию в таблице коэффициентов УЕФА, зато приблизилась к Португалии.

Сейчас суммарный коэффициент России с сезона-2011/12 составляет 47,682 балла, Франции – 48,249. Таким образом, отставание России составляет те же 0,567 балла, что и в предыдущем туре.

Россия смогла сократить отставание от идущей на пятом месте Португалии до 1,066 балла.

Рейтинг стран УЕФА

  1. Испания
  2. Германия
  3. Англия
  4. Италия
  5. Португалия
  6. Франция
  7. Россия
  8. Украина
  9. Бельгия
  10. Голландия

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига чемпионов Зенит Локомотив Рубин Краснодар
Комментарии (17)
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1446793619
Разве обошла? На сайте уефа.ком Россия на 7 месте (47.082), Франция на 6 (47.249)
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mauxa
1446793928
Ничего она не обощла Францию, хватит писать лживую информацию!!! Очко за выход из группы Зенит получит только по окончанию группового этапа, сейчас его нет!!! а когда закончится групповой этап, тоже может не обойти, так как французские клубы так же получат эти баллы за выход..
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tep
1446794525
Мда... В очередной раз повторяю, что при переходе от соккера к бомбардиру появилось много новшеств, в том числе, невнимательная и безграмотная редактура, безвкусные авторы статей и комментаторы текстовых трансляций аля орловы
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BAIv
1446795260
посмотрим что по итогам будет, еще группу не доиграли и французов побольше чем наших пройдет дальше.. может нашим повезет и мы их обгоним но что нашему клубу ловить в ЛЧ третьему
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HAARP
1446795917
откуда данные взяты? сами посчитали? тогда пересчитайте!
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Nurbek Taraz
1446799796
Я видел в соккере что коеффициет России была 47,082 Какие же вы фантазеры Может быть вы должны на первом месте
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Димон Алма-Ата
1446799934
Там и до Португалии не далеко
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slavа0508
1446804172
Таблица коэффициентов УЕФА Страна Сумма Клубы* 1 Испания 90.427 7/7 2 Германия 71.320 7/7 3 Англия 68.534 6/8 4 Италия 65.439 5/6 5 Португалия 48.748 5/6 6 Франция 48.249 6/6 7 Россия 47.682 5/5 8 Украина 39.683 3/5 9 Бельгия 36.400 3/5 10 Нидерланды 33.063 4/6
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mauxa
1446809844
Смешной бомбардир!!! На этом месте была новость, что обошли Фрашцию, после того как видно прочитали комменты и увидели, что они напечатали полный бред, исправили на НЕ обошли францию, но зато приблизились к португалии!!! СМЕШНО!!! Так все новости будите редактировать???
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Нас Много
1447772378
Если бы ЦСКА вышло...
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