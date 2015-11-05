Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Колосков: «Бельгия на первом месте? Странный рейтинг»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает рейтинг сборных ФИФА странным и неправильным.

    «Сборная Бельгии на первом месте? Очень странно. Обошли испанцев, аргентинцев, немцев... Очень странный рейтинг, ничего другого, кроме недоумения, он не вызывает. На этом фоне четыре победы сборной России вообще должны были поднять ее в заоблачные высоты, но почему-то ничего такого не произошло, а вдруг Бельгия, непонятно по каким критериям, оказалась первой», - сказал Колосков.

    Напоминаем, что на первое место рейтинга вышла сборная Бельгии, которая поднялась на две позиции вверх.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.11.2015 17:02
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +483

      headdevil 6 ноября 2015, 19:44

      Все по делу- выигрываешь-поднимаешься в рейтинге. Бельгия со своим составом очень крутая команда.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11